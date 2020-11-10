شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية ومبنى العزل بمستشفى فاقوس النموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى فاقوس النموذجى، يرافقه مدير عام الطب العلاجي، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، وبحضور مدير المستشفي، للتأكد من إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية.

حيث تفقد وكيل الوزارة مبني العزل للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، والحالات المؤكدة وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الدور الثالث بمبنى الإدارة والمقترح تطويره لتوسعة قسم الحضانات، وإنشاء عناية مركزة به، وقام بمناقشة الإقتراحات المطروحة للتطوير، موجها بتشكيل لجنة من الإدارات الفنية بالمديرية لعمل دراسة شاملة لأعمال التطوير، بما يتناسب مع معايير الجودة، ومكافحة العدوى.

كما عقد «مسعود» إجتماع في نهاية الزيارة مع إدارة المستشفي، وشدد على مدير مستشفي فاقوس النموذجي بزيادة أيام العمل بالعمليات الجراحية، وزيادة أعداد المرضي المدرجة بقوائم الإنتظار، والإنتهاء منها في خلال ٧٢ ساعة، وتكليف مدير عام الطب العلاجي بالمتابعة وعرض تقرير في نهاية الأسبوع.