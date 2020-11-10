شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل المفوضية الأوربية يتابع سير العمل لإعداد وتأهيل معلمي أبناء اللاجئين بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد البروفسير فاسليوس ماكراكس ممثل المفوضية الأوربية بالاتحاد الأوربى لمشروعات الايرايسموس ببروكسل، والمنسق العام لمشروع الاتحاد الاوربي بشأن تعليم أبناء اللاجئين والمهاجرين ( إيراسموس +) اجتماعا «أون لاين»، شارك فيه كل من الدكتور عمر رمزى المنسق القومى للمشروع، والدكتور محمد أنور جامعة هليوبلس، والدكتور إسلام حامد منسق المشروع بجامعة الزقازيق وذلك لمتابعة مهام المشروع الدولي لتعليم أبناء اللاجئين الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي بمشاركة خمس جامعات مصرية هي الزقازيق والأزهر وأسوان و6 أكتوبر وهليوبولس، وجامعة Bath Spa بالمملكة المتحدة وجامعة فريدريك القبرصية .

وأوضح الدكتور محمد عوض البربري مدير مركز القياس والتقويم ورئيس فريق العمل بجامعة الزقازيق، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ما تم إنجازه منذ بداية المشروع وحتى الآن، وذلك من حيث إعداد المقررات الخاصة بدبلومة تأهيل المعلمين لتعليم أبناء اللاجئين ومدى الانتهاء من إعداد وتجهيزات المعامل، وكذلك استعراض لدور جامعة الزقازيق في حقيبة العمل الخاصة بتطبيق التدريب التجريبى والدبلومة بجميع الجامعات المشاركة .



فيما أشاد البروفسير فاسليوس ماكراكس ممثل المفوضية الأوربية بما تم إنجازه مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الصورة النهائية لكافة مقررات الدبلومة، وتجهيزات المعامل، والتدريب التجريبى للدبلومة قبل نهاية يناير المقبل، مع الالتزام بالخطة B للاستمرار في فعاليات المشروع حال استمرار وضع كورونا .