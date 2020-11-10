شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشاركون في تشييع جنازة مرشح مستقبل وطن بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج المئات من أهالى قرية «الشبول»، التابعة لمركز المنزلة، اليوم، تشييع جنازة النائب السابق مصطفي محروس، مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة المنزلة، والذي توفي بعد ساعات الإعلان عن نتائج الجولة الأولي من الانتخابات وحصوله على المركز الخامس بمجموع أصوات 12884 صوتا.

وخرج تلاميذ والطلاب المدارس بالقرية ووقفوا صفين على جانبي الطريق في انتظار وصول الجثمان وهم يرددون«لا إله إلا الله، محمد رسول الله» وتفاعل معهم المشيعون ورددوا نفس الهتاف حتي وصلوا إلى مقابر القرية.

وأكد أهالى القرية أن الطلاب والتلاميذ خرجوا للمشاركة في تشييع جنازة النائب السابق كنوع من رد الجميل له لجهوده في النهوض بالتعليم في قريته

وحصل «محروس» على المركز الخامس في الانتخابات التي أجريت يومي 7 و8 فموبر الجاري بدائرة المنزلة يعدد 12884 صوتا لم تؤهله للدخول إلى جولة الإعادة، وذلك بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به في حادث انقلاب سيارته حال عودته من تقديم أوراق ترشحه للانتخابات.

ووجه «محروس» قبل وفاته بساعتين رسالة إلى أهالي دائرة المنزلة بعد خسارته في الجولة الأولى «نشهد الله أننا دخلنا السباق الانتخابي بشرف، وخرجنا بشرف، دون استخدام أي طرق ملتويه وغير مشروعه، فيما اقتصرنا الصدق والأمانة والنزاهة على جميع وسائلنا وكل أساليبنا»

ووجه الشكر «لكل الشرفاء والمخلصين والرافضين تجارة الضمائر المشينة المخزية، ولعدد 12884 صوتاً دون أدنى مقابل وعلي دعمكم وثقتكم واختياركم رغم ما عانيناه سوياً

وختم رسالته «سنبقى معاً، سنظل نسعى جاهدين أن نحقق شيئاً ولو بسيطاً يخدم المواطن البسيط الذي يستحق حياه كريمة».

وكان حزب مستقبل وطن اختيار مصطفى محروس، ليمثله في الانتخابات إلا أنه أصيب في حادث انقلاب سيارته في ترعة حال عودته من تقديم أوراق الترشح باللجنة العامة للانتخابات، وأصيب بشرخ في الجمجمة واضطر لإجراء عملية جراحية منعته من المشاركة في فترة الدعاية الخاصة به وعدم حضوره للمؤتمرات وتابع مجريات الانتخابات من المستشفى، وأعلن عن تحسن حالته، إلا أن حالته تدهورت بعد ساعات من أعلان النتيجة وتوفي.

تلاميذ المدارس تشارك فى جنازة النرشح مصطفى محروس بالدقهلية

تلاميذ المدارس تشارك فى جنازة النرشح مصطفى محروس بالدقهلية

تلاميذ المدارس تشارك فى جنازة النرشح مصطفى محروس بالدقهلية

تلاميذ المدارس تشارك فى جنازة النرشح مصطفى محروس بالدقهلية

تلاميذ المدارس تشارك فى جنازة النرشح مصطفى محروس بالدقهلية