شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بالالتزام بالتباعد والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمكاتب البريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستوقف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشهد تزاحم وتكدس للمواطنين أمام مكتب البريد الرئيسى بكورنيش النيل لسحب كراسات الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي في الفترة من الأول لشهر نوفمبر الجارى وتستمر حتى 7 ديسمبر القادم ،ك.

وعلى الفور أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى مكتب البريد بسرعة تنظيم حركة دخول وخروج المواطنين، والإلتزام الكامل بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم ولمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مناشداً المواطنين بأهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وإتباع كافة الإرشادات للحد من إنتشار هذا الفيروس السريع الإنتشار خلال فترة عمل مكاتب البريد والتى تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وبعضها يستمر حتى الخامسة مساءاً.

وشدد محافظ أسوان على قيام مكاتب البريد المختلفة على مستوى المدن والمراكز بإجمالى 17 مكتب بتوفير مقاعد كافية ومظلات أمامها، مع تحقيق مسافات التباعد من أجل التيسير على المترددين لإنهاء إجراءات الحجز في سهولة كاملة دون وقوع أي أضرار بهم.. كما حرص المحافظ على الإستماع للعديد من المطالب الجماهيرية وكلف المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها .