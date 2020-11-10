شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تناشد المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أراضي الدولة سرعة سداد المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، بالتواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع أراضيهم في إطار القانون، ولم يقوموا بسداد المستحقات القانونية للتعاقد، واستكمال باقي الإجراءات، وذلك في ضوء تنفيذ أحكام القانون 144 لسنة 2017.

وكلف السكرتير المساعد ورئيس جهاز الأملاك بالمحافظة ورؤساء المراكز المختصة بالنزول على الطبيعة والتواصل مع هؤلاء المواطنين والتنبيه عليهم بسرعة سداد المستحقات المالية وفقًا للقانون قبل تنفيذ إجراءات قانونية حيالهم لاستعادة أراضي الدولة، كما شدد على رؤساء مراكز منشاة القناطر والصف وأطفيح بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات التي لم تثبت جديتها في استكمال إجراءات التقنين ولم تقم بسداد المستحقات المقررة عليهم وفقا للقانون وخاصة بعد التيسيرات التي أقرتها المحافظة مؤخرًا.

ولفت إلى أنه تم تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها، والتي سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة، وذلك بنسبة تخفيض 50% للأراضي الواقعة بالقرى، وذلك للمواطنين واضعي اليد على الأراضي ذات الطابع الريفي البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية شريطة أن يكون المبنى مقامًا بغرض السكن، حتى وإن كان جزء منه مستغلًا بنشاط تجاري بسيط، وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م2، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.

وتهيب المحافظة بالمواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم، والذين لم يتقدموا لسداد المستحقات المالية، سرعة الانتهاء من الإجراءات تجنبًا لتنفيذ أي خطوات قانونية تقوم بها المحافظة لاسترداد أراضي الدولة.