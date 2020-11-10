شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. دفعة جديدة من مستحقات المصريين المغادرين للأردن بقيمة 12 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 374 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمّان نهائيًا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: «إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أشار فيه إلى أن المستحقات بلغت 752 ألفاً و449 دولاراً، أي ما يعادل 11 مليوناً و882 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك قيمة القائمة الخامسة عشرة، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل».

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين:

بالاسماء مستحقات العمالة المصرية بالاردن

بالاسماء مستحقات العمالة المصرية بالاردن

بالاسماء مستحقات العمالة المصرية بالاردن

بالاسماء مستحقات العمالة المصرية بالاردن

بالاسماء مستحقات العمالة المصرية بالاردن

بالاسماء مستحقات العمالة المصرية بالاردن

بالاسماء مستحقات العمالة المصرية بالاردن

بالاسماء مستحقات العمالة المصرية بالاردن