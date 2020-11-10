شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ٣٥٨ ممرضة استعدادًا لانطلاق المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات القيادة السياسية، وجهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قامت وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بتدريب ٣٥٨ ممرضة بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، وذلك بمسرح المدرسة الزراعية بالزقازيق، استعدادا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، والتي سيتم انطلاقها بالمحافظة خلال أيام.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية الجديدة تأتي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها بالمحافظة للإهتمام بصحة المواطنين، والقضاء على فيروس سي، وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ودعم صحة المرأة، واستكمالا لذلك دعم صحة الأم والجنين، مشيراً إلى أنه سيتم دمج المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومبادرة صحة الأم والجنين، لتشمل تقديم كافة الخدمات الطبية في وقت واحد، لتوفير الوقت والجهد، وتيسيرا على متلقي ومقدمي الخدمة.

وأضاف أن مبادرة صحة الأم والجنين تهدف إلى منع إنتقال العدوي للعديد من الأمراض من الأم للجنين أثناء فترة الحمل، وتم تدريب التمريض على مدار ثلاثة أيام للعمل ضمن المبادرة الرئاسية، وكيفية أخذ العينات، وتقديم الخدمات الصحية ضمن البروتوكول الطبي للمباردة الجديدة.

وفي سياق متصل وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، شدد وكيل الوزارة على مدير مستشفي فاقوس النموذجي بزيادة أيام العمل بالعمليات الجراحية، وزيادة أعداد المرضي المدرجة بقوائم الإنتظار، والانتهاء منها خلال ٧٢ ساعة، وتكليف مدير عام الطب العلاجي بالمتابعة وعرض تقرير في نهاية الأسبوع