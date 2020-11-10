شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية تُعلن تخصيص «كساحة» لنقل السيارات العالقة في مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تخصيص «كساحة» لنقل السيارات العالقة في مياه الأمطار بكل مناطق المدينة مجانًا.

وأوضح بيان أصدرته المحافظة أنه انطلاقًا من حرصها على توفير خدمات طارئة للمواطنين أثناء الأزمات، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتخصيص سيارة «كساحة» من المحافظة كخدمة مجانية للمواطنين الذين تتعرض سيارتهم إلى أعطال أثناء سقوط الأمطار الشديدة التي تمر بها المحافظة.

وووضع البيان أرقام للخدمة لمن يرغب الاستفادة منها مجانًا وقت الحاجة إليها بالاتصال على أرقام غرفة عمليات المحافظة الآتية؛ ( 034234131_ 034234132 _ 034234133_ 034234134 _ 034234135 _ 034234136 _ 034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.