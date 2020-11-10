شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «المنتزه التعليمية» يتفقد إجراءات كورونا بمدارس المنطقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى شريف فتحي، مدير عام إدارة المنتزه التعليمية في الإسكندرية، جولة ميدانية، الثلاثاء، شملت عدد من المدارس الواقعة في نطاق الإدارة، مرتديًا الكمامة وخاضعا للكاشف الحرارى، الموجود على أبواب المدارس، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة، المرور على مدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة، حيث تم متابعة سجلات المدرسة وانتظام اليوم الدراسي وحضور الطلاب والإجراءات الاحترازية ونظافة المدرسة، ومدرسة العقيد على المصري الابتدائية المشتركة وتفقد السجلات وتابع فصول المدرسة وانتظام اليوم الدراسي.

والتقي «فتحى» الطلاب والطالبات، وتقمص دور الطالب بعد جلوسه بين الطلاب واستمع إلى شرح من أحد المعلمين، كما استمع إلى الطلاب، وتابع مدى استيعابهم للمحتوى الدراسي.

وعقب انتهاء الجولة، كافئ على الفور المعلمة حنان حسن محمد، معلم أول بالمدرسة، لما لمسه من استيعاب وتفاعل الطلاب أثناء الحصة.

وتابع مدرسة الشهيد المقدم محمود طلعت محمود زيادة الابتدائية، وقام خلالها بمتابعة انتظام الدراسة بالمدرسة والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقا للخطة الوزارية، كما تابع سجلات المدرسة وانتظام اليوم الدراسي، فيما شملت الجولة أيضاً روضة مدرسة ام المؤمنين الرسمية لغات، وتفقد الروضة والتقي بأطفال الروضة وشاهد عدد من الفقرات التي قدمها الأطفال مشيدا بالحضور بالأداء الرائع لأطفال الروضة.

وفي شأن متصل، تفقد مدير الإدارة أقسام المخازن وتابع العمل بها، والتقى بالعاملين بالمخازن واستمع إليهم ووعدهم بحل أي مشكلة تعوق عملهم خلال الفترة المقبلة.

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)

كمامات و كواشف حرارية .. مدير "المنتزة التعليمية" يتفقد اجراءات مواجهة كورونا بالمدارس ويكافئ "معلمة" (صور)