شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات بالقطاع الصحي بتكلفة 3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الصحي الجاري إنشائها بمركز ومدينة الزقازيق، للاطمئنان على نسب تنفيذ الأعمال بها، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ 10 مشروعات بمراكز ومدن «الزقازيق، أبوحماد، بلبيس، ههيا، كفر صقر، فاقوس، الحسينية»، ما بين أعمال إنشاء وتوسعة لعدد 7 مستشفيات، ووحدة طب أسرة، ومجمع تأمين صحي، ومعهد أورام بتكلفة مالية بلغت 3 مليار و22 مليون جنيه.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، لدخولها الخدمة في أسرع وقت بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جاري توسعة مستشفي طب وجراحة العيون بمدينه الزقازيق بتكلفة مالية 72 مليون جنيه، وإنشاء معهد لعلاج الأورام بمنطقه هرية رزنة بالزقازيق بتكلفة 521 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء المستشفي العسكري بمنطقة الزراعة بالزقازيق بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء مستشفى طوارئ الجامعة بقرية الشوبك التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتكلفة 730 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإيماناً بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.