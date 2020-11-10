شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مطروح: إرسال 10 سيارات «كولينة وزلط» لحماية مقابر العلمين من السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم إرسال 10 سيارات محملة بـ«الزلط والكولينة»، لردم مدخل المقابر لضمان عدم تراكم مياه الأمطار عند المدخل، واستخدام الباقي في عمل سواتر خرسانية أمام المقابر، لعدم وصول مياه الأمطار للقبور، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح .

ووجه «جاب الله» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، الشكر لـ«رجال أعمال مطروح المخلصين والشباب المتطوع الذين شاركوا مع الجهاز التنفيذي في رفع تراكمات المياه الأمطار وتوفير كافة المطالب للحفاظ على المقابر من اللحظة الأولي».

وأكد أن جميع أجهزة مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والأجهزة المعنية تعمل على مدار أكثر من 4 أيام، لسرعة إزالة ورفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز ومداخل المدينة شرقاً وغرباً .