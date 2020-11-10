شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: اعتماد نتيجة الطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة القبول لطلاب الصف الاول الثانوى بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه تم اعتماد نتيجة الطلاب المقبولين وسيتم إعلان النتيجة لجميع الطلاب مساء اليوم على موقع الوزارة.

وأضاف مجاهد في تصريحات صحفية أنه تم قبول 60 طالبا من إجمالى ٣٧٠٠ طالب للإلتحاق بالصف الأول الثانوى بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية ،والذين اجتازوا كافة الاختبارات من جميع المحافظات.

وأوضح أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية هذا العام، وصل إلى ٣٧٠٠ طالب حاصل على الشهادة الاعدادية بمجموع اكثر من ٢٦٢ درجة من ٢٨٠، وذلك بعد فتح باب التقدم يوليو الماضى .

وتابع أنه تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى عدد 6652 طالبا وأدى امتحان القبول الإلكتروني عدد 3700 طالبا فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

وأكد مجاهد أنه تم إعداد اختبارات القبول من خلال الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العسكرية.