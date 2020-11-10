شكرا لقرائتكم خبر عن «شفاء الأورمان» تنظم مؤتمرًا حول «الحماية من القرصنة الإلكترونية» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (SOH- ICT)، برئاسة المهندس خالد فاروق، فعاليات مؤتمر حول أمن المعلومات وتأمين التعاملات اليومية للمواطنين والحماية من القرصنة الإلكترونية.

وتم خلال فعاليات مؤتمر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمستشفى، استضافة الدكتور محمد عبدالفتاح خبير أمن المعلومات، وعدد من شركات الاتصالات في أكبر مؤتمر عن أمن المعلومات، حيث أن المؤتمر ركز على كيفية تأمين المعاملات اليومية للمواطنين وحمايتهم من أية مخاطر إلكترونية قد يتعرض لها أحد خلال التعاملات اليومية لهم.

ويقول المهندس خالد فاروق، مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، أنه تم خلال فعاليات المؤتمر تقديم نصائح من كبار خبراء نظم المعلومات والأمن المعلوماتى حول «كيفية حماية المواطن نفسه من كافة الحيّل اللى بيلجأ ليها الهاكر (القرصنة الإلكترونية) لاختراق الأجهزة الإلكترونية».