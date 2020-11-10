شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» تكرّم ٢٤ طالبًا في مسابقة «كنجاور رياضيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبداللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر الحفل الخاص بالطلاب الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقات بالحفل المقام بمدرسة ناصر الإبتدائية.

وتقدم الدكتور عبداللطيف عمران وكيل الوزارة بكلمات التهنئة وأوضح انه قرر المجيء إلى إدارة إسنا وذلك لتخفيف عبئ إنتقال الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين إلى ديوان عام المديرية. وكذلك تقديم الشكر وشهادات التقدير لعدد ٢٤طالب وطالبة في مسابقة كنجاور رياضيات والذي كان لإدارة إسنا التعليمية نصيب الاسد حيث حصد عدد ٢١ طالب وطالبة على مستويات متقدمة في المسابقة الدولية.

وهذه المسابقة برعاية شركة اديوميتر وبين إدارة المشاركة المجتمعية وتوجيه عام مادة الرياضيات بمديرية تعليم الأقصر تحت إشراف الدكتورة لبنى عبده عبدالحاكم منسق عام مسابقه كنجاروا رياضيات بالأقصر وممثل شركة اديوميتر للمسابقات الدولية المسابقة الدولية كنجارو وحرص السيد الدكتور عبداللطيف عمران وكيل الوزارة على تقديم الدعم والتقدير للطلاب الفائزين وكذلك تكريم الدكتورة لبنى عبده وايضا تم تكريم بعض من طلاب إدارة إسنا التعليمية المتفوقين والمتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة وكان من بينهم الطالبه زينب حسن عبدالعال الضوى الفائزة في مسابقة تحدى القراءة والمرشحة للتصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية.

وتقدمت إدارة اسنا ممثلة في مدير عام إدارتها بدرع تكريم ومُصحف هدية للسيد وكيل الوزارة لدعمه ورعايته للعملية التعليمية على كافة المستويات. وفي نهاية الحفل تقدم الدكتور عبداللطيف عمران بالشكر لجميع الحضور ودعي الجميع على مزيد من التقدم والرقي وتحقيق أفضل النتائج لكافة المستويات التعليمية داخل مديرية تعليم الأقصر .