شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن ماكينة فحص القضبان الجديدة: سرعتها 100 كيلو متر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يصل ميناء الاسكندرية الخميس المقبل ماكينة فحص وكشف عيوب السكة والقضبان والتأكد من سلامتها.ضمن صفقة شملت 3 عربات تعاقدت عليها السكة الحديد في عهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق عام 2018:
الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، للتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات.
المصرى اليوم ترصد في 9 نقاط أهم مميزات ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U :
1- من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية.
2- تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص جميع مكونات المنظومة.
3- تقوم بفحص السكة والقضبان.
4- تجري جميع القياسات للسكك والتفريعات.
5- يمكنها إجراء الفحص لجميع خطوط السكك الحديدية خلال نحو شهر.
6- تقوم بتحليل جميع البيانات الناتجة عن هذا الفحص.
7- تقوم بتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات .
8- تقوم بتحديد التجديدات المطلوبة على أسس علمية صحيحة.
9- تقوم بضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر 9 معلومات عن ماكينة فحص القضبان الجديدة: سرعتها 100 كيلو متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.