شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن ماكينة فحص القضبان الجديدة: سرعتها 100 كيلو متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل ميناء الاسكندرية الخميس المقبل ماكينة فحص وكشف عيوب السكة والقضبان والتأكد من سلامتها.ضمن صفقة شملت 3 عربات تعاقدت عليها السكة الحديد في عهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق عام 2018:

الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، للتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات.

المصرى اليوم ترصد في 9 نقاط أهم مميزات ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U :

1- من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية.

2- تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص جميع مكونات المنظومة.

3- تقوم بفحص السكة والقضبان.

4- تجري جميع القياسات للسكك والتفريعات.

5- يمكنها إجراء الفحص لجميع خطوط السكك الحديدية خلال نحو شهر.

6- تقوم بتحليل جميع البيانات الناتجة عن هذا الفحص.

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7- تقوم بتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات .

8- تقوم بتحديد التجديدات المطلوبة على أسس علمية صحيحة.

9- تقوم بضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب