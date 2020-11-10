شكرا لقرائتكم خبر عن فحص العاملين بمحطة كهرباء السويس الحرارية ضمن مباردة علاج الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام فرق مبادرة فحص وعلاج الامراض المزمنة بمديرية الصحة بمحافظة السويس، بفحص العاملين بمحطة كهرباء السويس الحرارية. جاء ذلك بتوجيهات الدكتور أحمد محمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، وبالتنسيق مع د.نيفين منير مدير إدارة الاعلام والتربية السكانية ،ودكتورةنرمين حامد مدير إدارة عتاقة الصحية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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