شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تنشر قرار الإسكان بمنح تيسيرات للإعفاء من سداد غرامات التأخير لوحدات سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري- خدمي – استثماري – صناعي...)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة. جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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