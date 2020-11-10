شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب السياسية بالمنيا تبحث دعم مرشحيها في جولة الإعادة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت الأحزاب السياسية في المنيا، اجتماعات تنظيمية لدعم مرشحيها في جولة الإعادة التي ستجري نهاية الشهر الجاري، بين 30 مرشحا يتنافسون على 15 مقعدا، داخل 5 دوائر انتخابية من العدوة شمالا، حتي ملوي جنوبا .
ودعت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن بالمنيا، لاجتماع طارئ لأعضاء هيئات المكاتب بالمدن والقرى، لإعلان خطة دعم مرشحيها خلال جولة الإعادة، حيث يخوض 9 مرشحين عن الحزب جولة الإعادة داخل 4 دوائر، بعد فشل مرشحيه في خوض جولة الإعادة بأبوقرقاص .
فيما عقد النائب إيهاب عبدالعظيم، مرشح حزب الوفد، والذي يخوض المنافسة بالدائرة الثالثة والتي تضم مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، بين 8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد، اجتماعا لحملة الانتخابية، لحث الناخبين على الخروج والتصويت له، للفوز بدورة ثانية في البرلمان ..
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