شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بورسعيد» يدشن مبادرة «روتاري» لترشيد المياه بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن د. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مبادرة جمعية نادى روتارى بورسعيد لترشيد المياه بمدارس المحافظة والمنشآت التعليمية عن طريق تركيب فلتر المياه الذكى كمشاركة مجتمعية من الجمعية.

وأكد «باهى» أن هذه المبادرة تأتى في سياق سياسة الدولة لترشيد مياه الشرب وفى إطار المشاركة المجتمعية وبالتعاون مع جمعية نادى روتارى بورسعيد، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع الجمعية لتركيب 100 فلتر لعدد 10 مدارس كمرحلة أولى على مستوى المحافظة لترشيد مياه الشرب.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لرئيس نادى روتارى بورسعيد، د. منى حمودة، وشيماء بهير، سكرتير النادى، رئيس لجنة المشروعات، وباقى أعضاء الجمعية، على الدعم الدائم لتعليم بورسعيد من خلال المبادرات الهادفة صديقة البيئة.