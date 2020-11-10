شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يكرم الفائزين فى مسابقة أفضل كلية لاستقبال الطلاب الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بتكريم الكليات الحاصلة على المراكز الأولى في المسابقة التي نظمتها الجامعة لإختيار أفضل كلية في استقبال الطلاب للعام الجامعي 2020/2021 تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات الفائزة، والدكتور جمعه حسين رئيس لجنة التحكيم، دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات.

قام «مبارك» بتوزيع جوائز على الكيات الفائزة وتسليمهم كؤوس وحرص على تهنئتم على ما بذلوه من مجهودات إنعكست على الصورة العامة للجامعة، وطالبهم بالاستمرار في التطوير والتقدم خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه جارى أيضا عمل مسابقة لاختيار أفضل كلية في تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من فيروس كورونا تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومسابقة أخرى لأفضل كلية في تطبيق أساليب التعليم الهجين أن بإشراف الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لخلق روح التنافس بين الكليات لتقديم الأفضل والتنافس على مستوى الجامعات، متمنيا التوفيق لجميع الكليات.

وأعلن رئيس لجنة التحكيم عن النتائج والتى أسفرت عن فوز كلية الطب بالمركز الأول، كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثاني، والمركز الثالث من نصيب كلية الطب البيطري، والمركز الرابع كلية الزراعة والرابع مكرر كلية التربية، والمركز الخامس كلية التربية النوعية، والخامس مكرر كلية التربية للطفولة المبكرة.

وحصل على كأس التميز كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كما حرص «مبارك»على تكريم لجنة التحكيم التي ضمت دكتور جمعه حسين، ودكتور اسلام فيض الله ودكتور وليد طلعت ومتولي عليوة مدير إدارة الجوالة، والطالب محمود فتحي الخباز رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه الطالب أحمد جلال.

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