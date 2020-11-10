شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لأولياء أمور طلاب «لغات المنتزه» لارتفاع المصروفات..«فوق طاقتنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم العشرات من أولياء أمور طلاب مدارس اللغات، في إدارة المنتزة التعليمية، شرق الإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر النيابة الإدارية في محطة الرمل، اعتراضا على ارتفاع مصروفات الكتب الدراسية.

وقال عدد من أولياء الأمور، أنهم قدموا بلاغ إلى النيابة الإدارية، ضد مدير عام إدارة المنتزه التعليميه، مؤكدين أن مصروفات الكتب الدراسية مرتفعة وفوق طاقتهم، وقيمتها 800 جنيه، واتهموا مديري المدارس بإجبارهم على دفع المصروفات الخاصة بالكتب، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمحددة بـ 750 جنيه.

على الجانب التنفيذي، قال شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزة التعليمية، أن تحصيل مصروفات الكتب لطلاب المدارس اللغات، أمر وجوبي، وفقا للقرار الوزاري رقم 285، وبالتالي الوزارة تطالب المديريات التعليمية بسرعة توريد مصروفات الكتب .

وأضاف «فتحي»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه وفقا للقرار الوزاري فإن طالب اللغات ملتزم بدفع رسوم المدرسة 750 جنيه، ومصروفات الكتب 800 جنيه، ولا يستطيع أي مسؤول مخالفة القرار الوزاري أو تحصيل جنيه واحد علاوة على الرسوم الرسمية المحددة من قبل الوزارة في هذا الشأن.

وتابع: «أولياء الأمور طلبوا مني أثناء لقائي بهم بمكتبي، مخاطبة المديرية لتخفيض المصروفات الخاصة بالكتب، إلا أنه حتى الآن الرسوم محددة وفق نشرة رسمية بهذا الصدد».

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وقفة احتجاجية لأولياء أمور طلاب "المنتزه" بسبب ارتفاع مصروفات الكتب

وقفة احتجاجية لأولياء أمور طلاب "المنتزه" بسبب ارتفاع مصروفات الكتب