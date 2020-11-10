شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الأقصر» يشيد بدور رجال «مرور إسنا» أمام المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور عبداللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، خلال جولته التفقدية لسير عمل العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمدارس التعليمية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بدور وجهود ضباط وأفراد وحدة مرور إسنا، تحت قيادة العقيد طاهر الفخراني، مدير الوحدة، والنقيب صبري خزام، وكيل الوحدة، أمام المدارس التعليمية بالشوارع الرئيسية، والتي تكتظ بالسيارات والدراجات البخارية، وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات أثناء توجههم إلى المدارس وعودتهم منها وللحد من حوادث السير.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال الجولة، أن وزارة الداخلية والمتمثلة في مديرية أمن الأقصر تحت قيادة اللواء عصام يسن، والعميد حاتم حمدون نصر، مدير إدارة مرور الأقصر، تقوم بدور مهم وفعال بجانب دورها الرئيسي في تأمين وتعزيز الخدمات المرورية أمام المدارس والمنطقة التعليمية لتنظيم الحركة المرورية وتلافي وقوع الحوادث المرورية، والتي تقع وسط المدينة وعلى الشوارع الرئيسية والحيوية والتي تكتظ بتزاحم سير السيارات والدراجات النارية، وهو الجانب الإنساني في الحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وتسهيل الإجراءات أثناء توجههم وعودتهم من المدارس.

وأكد عبداللطيف عمران أن رجال الشرطة صمام الأمان والحصن المنيع ودائماً يحرصون على توفير سبل الراحة والمساعدة وحماية المواطنين، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود رجال الأمن في الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.