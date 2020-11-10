شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ثاني دورة تدريبية عن «أساسيات التحول الرقمي» بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعلن جامعة الأقصر عن عقد ثاني دورة تدريبية عن «أساسيات التحول الرقمي» أون لاين On Line لمنح شهادة «أساسيات التحول الرقمي»، برعاية الدكتور محمد عزوز رئيس الجامعة، وذلك أعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/11/2020م ولمدة 14 يوم.
وأشارت الجامعة في بيان انه تليها أمتحانات منح الشهادة التي تعتبر شرطاً أساسياً لمنح شهادات الدراسات العليا ( دبلوم – ماجستير – دكتوراة ). وعلي المتقدمين للدورة التدريبية سرعة سداد الرسوم المقررة، على أن يتم سداد قيمة الدورة التدريبية عن طريق حساب الخزانة الموحد ح/ جامعة الأقصر- صندوق الخدمة التعليمية، حساب رقم 9/450/79052/1، ويتم تسليم إيصال الدفع بمركز المعلومات بالمقر الرئيسي لجامعة الأقصر .
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