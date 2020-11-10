شكرا لقرائتكم خبر عن «قوتنا في شبابنا»..«مكافحة الإدمان» يستقبل 400 متطوع جديد لمكافحة تعاطى المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق حفل لاستقبال 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات بالجامعات المصرية بمحافظتي القاهرة والجيزة تحت شعار «قوتنا في شبابنا» من إجمالى 1255 شاب وفتاة تقدمو للانضمام ضمن متطوعي الصندوق، وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعى وأيضا العمل الميدانى ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى 29400 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على استثمار طاقات الشباب في تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات، مؤكدًا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وابداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة «انت اقوى من المخدرات» بين فئات المجتمع المختلفة .

من جانبه أوضح «عثمان»، أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.