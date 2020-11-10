شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تسلم مشروعين بحثيين من المشروعات التطويرية لوزارة التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة قامت، اليوم الثلاثاء، بتسليم مشروعى التميز الطلابى بكليتى هندسة الطاقة والزراعة والموارد الطبيعية ويأتي مشروع هندسة الطاقة بعنوان «تحويل نظام الإضاءة لمؤسسة تعليمية إلى نظام ذكى مغذٍ بالطاقة الشمسية».

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع يهدف تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. ويهدف المشروع الثانى إلى توفير الطاقة المتولدة من الخلايا الشمسية في أغراض علمية وعملية وغيرها بنسبة تقريبا ٥٠% ويأتي مشروع كلية الزراعة بعنوان «تطوير سلسلة القيمة وكل وصفة في النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسوان» ويهدف المشروع إلى رفع التوعية للطلاب بسلسلة القيمة المضافة ومعاملات ما بعد الحصاد، وتدريب الطلاب على استخلاص الزيوت الثابتة والعطرية بطرق الاستخلاص المختلفة.

وأوضح أنه تم تسلّم المشروعين من قبل وزارة التعليم العالى بحضور الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، وكيل كلية العلوم بقنا، جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور نادى كمال عزيز جرجس، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان، وعمداء الكليات ومستشارى المشروعين.