شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلي بمركز قوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية حجازة قبلي التابعة لإدارة قوص الصحية وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقري المجاورة بشكل مجاني على مدار يومي الأربعاء والخميس القادمين

وأوضح تاوضروس أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن عظام ،واسنان،وباطنة ،ونساء ،وأطفال، وجراحة

وأكد أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا لجميع المرضي بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حال الحاجة لذلك .

وأهاب بالمواطنين بسرعة التوجه إلى القافلة لتلقي الخدمات الطبية مع ضرورة اتخاذ الجميع لوسائل الوقاية والحماية.