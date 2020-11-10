شكرا لقرائتكم خبر عن حقل لتكريم المشاركين في مبادرة الثقافة السكانية بكلية التربية جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التربية في جامعة العريش حفلا لتكريم المشاركين في مبادرة الثقافة السكانية ورواد البيئة النقية، بحضور الدكتور رفعت عمر عزوز عميد الكلية.

وأكد عميد الكلية على فوز مدرسة الشهيد احمد عبدالعزيز الإبتدائية بالمركز الأول، حيث تم اهدائها كاس المبادرة ..كما تم تسليم درع لثلاث مدارس وهم مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية ومدرسة نهال العقيد الصناعية بنات ومدرسة الشهيد احمد عبدالعزيز الإبتدائية.

حضر الحفل كلا من الدكتور عبدالكريم الشاعر الاستاذ بكلية التربية حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، ومنى أبوالمعاطي مدير إدارة العريش التعليمية، خالد ابو سلمه مدير إدارة التعليم الإعدادى جيهان جابر مدير إدارة التربية البيئية والسكانيه والصحية بالمديرية.