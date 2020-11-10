شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مدرس للعمل بالإدارة التعليمية على خلفية فيديو رقص «لوريانة» داخل مدرسة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إنه تم نقل مدرس بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنجع حمادي إلى العمل بالإدارة التعليمية بنجع حمادى واحالة مشرف الدور وطالبين للتحقيق، في واقعة فيديو رقص للراقصة «لورديانا»، داخل المدرسة.

وأضاف خالد أنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق لتوقيع العقوبات المناسبة لهم ومعرفة مصير الطالبين

كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي بقنا قد تداولوا مقطع فيديو يتضمن مقطع رقص للراقصة «لورديانا» داخل إحدى الفصول بالمدرسة بوجود مدرس وطالبين بالمدرسة.