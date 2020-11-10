شكرا لقرائتكم خبر عن للكشف عن كورونا.. «الزراعة» تفحص 19 ألفًا و308 عينة لمنتجات غذائية ولحوم مستوردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدره معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، إن معامل المعهد قامت بفحص 19 ألفا و308 عينة حيوانات وماشية مستوردة، من خلال الموانئ خلال الفترة من 29يناير 2020 حتى 9 نوفمبر 2020، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا موضحا ان نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس .

وأكد التقرير – حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة، وأيضا مطار القاهرة الدولى، على النحو التالي منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 14199 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.

من جانبه قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن نتائج جميع العينات كانت سلبية، موضحا إنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 1486عينة اسماك متنوعة من كبدة، ومنتجات ألبان ومسحات وزبدة طبيعى، والواردة من الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند وإسبانيا وعمان.

وأضاف «شاهين»، إنه تم فحص 2073 عينة اسماك متنوعة من لحوم بقرى وجاموسي وكبدة والبان والمصدر من الهند والبرازيل والامارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد العينات 85 نوع العينات إضافات اعلاف والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا، بميناء عين السخنة، وتم فحص 292 عينات اسماك متنوعة من لحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وامعاء واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واثيوبيا بمطار القاهرة.

ووفقا لمدير صحة الحيوان، فإن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 87عينة وتحليل 962 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي وعينات مسحوبة من المطار بالإضافة إلى تحليل 77 عينة من عجلات عشار وعجول تربية واردة من أمريكا وألمانيا والمجر و12 عينة لمسحات وبراز خفافيش ومسحات من الأنف و25 عينة لغزلان وماعز، ليصل اجمالي ما تم تحليله 19 ألفا و308 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص كأحد الإجراءات لإحتواء المرض.

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