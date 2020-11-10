محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، القبض على المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق لحيازته 1000طن " أقماح مستوردة " بدون مستندات مجهولة المصدر –31,1 طن دقيق فاخر "معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان") ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 1000 طن قمح مستوردة بدون مستندات في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.