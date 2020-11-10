ضربه بـ"سيخ حديد".. الإعدام شنقًا لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، متهمًا بقتل شاب بالإعدام شنقًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه "س. ا" عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات مالية بينهما، بأن أعد "سيخ حديد"، وتوجه إلى شقة الضحية بالجيزة وأوهمه بمحاولة أحد اللصوص سرقته.
وأضافت أن المتهم استغل ارتباك الضحية ثم سدد إليه عدة ضربات على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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