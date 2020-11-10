ضبط مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الفيوم من ضبط مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة إبشواي يحتوي على (1025 كيلو جرام "جبنة وزبدة" 1850 كيلو جرام "مواد خام" مُعدة للتصنيع بدون شهادات صحية أو تراخيص- مجموعة من أدوات ومعدات التصنيع). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والبيئية بشتى صورها وضبط المنشآت الصناعية والتجارية التي تُدار بدون ترخيص.

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