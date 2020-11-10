الداخلية: ضبط 5434 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية إجراءاتها على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 365 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بالإجراءات ااحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5434) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.