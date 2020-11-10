جثة داخل حقيبة متفحمة.. ربة منزل تتخلص من عشيقها بمساعدة أشقائها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة نقاش متفحمة؛ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل ترتبط به عاطفيا وأشقائها في سوهاج.

تلقى مركز جرجا بلاغا بشأن العثور على جثة متفحمة ومكبلة اليدين لشخص مجهول ملقاة على جانب طريق فرعي بناحية المحاسنة بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى تحديد شخصية المجني عليه "36 سنة نقاش مُقيم دائرة قسم جرجا" وأن وراء ارتكاب الواقعة، ربة منزل، 38 سنة، مقيمة بناحية شيخ العرب دائرة مركز جرجا" وأشقائها الثلاثة "حلاقين و مالك محل إكسسوارات".

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.

قررت المتهمة الأولى بسابقة ارتباطها بالمجني عليه بعلاقة وحضوره بتاريخ الواقعة إلى منزلها وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب غيرته عليها تطورت إلى مشاجرة تعدت خلالها عليه بالضرب بالبطن والصدر حتى اختل توازنه ثم قامت بخنقه باستخدام قطعة من القماش "إيشارب" فأودت بحياته ثم استعانت بباقي المتهمين؛

وقاموا بتكبيله ووضع جثته داخل حقيبة "كبيرة الحجم" ونقلها وإلقائها بمكان العثور وسكب مادة مُعجلة على الاشتعال "بنزين" عليها وإضرام النيران بها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.