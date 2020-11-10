ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب على "تويتر" في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على سيدة تدير صفحة لترويج لأعمال المنافيه الآداب بالفيوم عبر " تويتر" .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، حساب لإحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحتوي على بعض العبارات التي تبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائمة على إدارة ذلك الحساب وتبين أنها مقيمة بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتها (هاتف محمول خاص بها محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التي تؤكد نشاطها).

بمواجهتها أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي وبدون تمييز، وأنها أنشأت الصفحة لذات الغرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.