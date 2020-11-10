ضابط باتحاد الشرطة يحصد "برونزية" بطولة العالم لكمال الأجسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد الصاوي:

حصل العقيد أحمد سامي أحمد السيد، الضابط بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساتذة والفيزيك لكمال الأجسام التي أُقيمت بدولة إسبانيا، كما حصل على المركز الخامس في بطولة العالم للرجال.

واختير العرض الذي قدمه خلال البطولة كأحسن عرض من قِبل الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ولقب بـ"بطل الجمهور" نظرًا للمستوى المتميز والراقي الذي ظهر به خلال مشاركته في البطولة.

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واستقبل وفد من وزارة الداخلية العقيد أحمد سامي حال عودته للبلاد، وذلك في إطار تكريمه على الإنجاز الذي حققه وحصوله على تلك المراكز خلال المشاركة في البطولة.

جاء ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية ممارسة الرياضة في منظومة العمل الأمني باعتبارها عنصر من عناصر الإعداد البدني والذهني والنفسي لرجل الشرطة، تبرز من خلاله قدرته على حسن الأداء والكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، حتى أصبحت الرياضة هدفاً يتحقق من خلاله البطولات والإنجازات.

وفى إطار دعم الوزارة لمشاركة رجال الشرطة في العديد من البطولات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.