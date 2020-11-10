محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ترويج 150 طربة لمخدر الحشيش في الشرقية. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد االعناصر الإجرامية (عاطل – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي. وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 1,050,000 – مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: إحباط ترويج 150 طربة لمخدر الحشيش في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.