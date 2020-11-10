محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل ومركبتي توك توك بجوار الموقف الرئيسي بمدينة بدر. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث مروري في مدينة بدر، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتبين اصطدام سيارة ميكروباص وسيارة نقل ومركبتي توك توك بجوار الموقف الرئيسي. ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. ورفع رجال المرور حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة 9 آخرين إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل بمدينة بدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.