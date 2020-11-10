أمطار وشبورة مائية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأيام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح شاهين، لمصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن فرص سقوط الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح)، وخفيفة على شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية)، لافتًا إلى عدم وجود رياح على البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال الـ72 ساعة المقبلة على مناطق القاهرة ومدن القناة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، على أن تتراوح درجات الحرارة بين 25 و27 درجة على السواحل الشمالية للبلاد، وبين 27 و29 على جنوب البلاد خلال فترات النهار، وفي فترات الليل تتراوح بين 16 و17 درجة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وتابع شاهين: الطقس ليلاً بارد على كل الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري، وعلى بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.