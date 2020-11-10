محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بعض الدول بدأت استخدام لقاحات فيروس كورونا تحت بند الاستخدام الطارئ، لكننا سننتظر اللقاحات الموافق عليها من منظمة الصحة العالمية.
وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال حضورها المؤتمر العلمي عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن هناك 11 لقاحا مضادا لفيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، ومصر شاركت في تجربة لقاحين، ونستعد لتصنيع لقاح ثالث.
وأشارت إلى أن مصر عدلت بروتوكولاتها العلاجية للمرة الرابعة، وتم إدخال أحدث أنواع مضادات الفيروسات .
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة: تعديل بروتوكول علاج كورونا.. وإدخال أدوية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.