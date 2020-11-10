شكرا لقرائتكم خبر عن تموين المنيا: ضبط 24 ألف علبة سجائر في مخزن غير مرخص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، مخزنا غير مرخص للسجائر بناحية الاخصاص بمدينة المنيا وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة مكونة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة محمد عبدالفتاح مدير عام ادارة الرقابة التموينية ومفتشي التموين، بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على المنشآت.

قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة جاءت استجابة لشكاوى من المواطنين تفيد بوجود مخزن بدون ترخيص يستخدم لتخزين السجائر وبعض المستلزمات التي تستخدم في أعمال التدخين بالمقاهي بناحية الاخصاص ،مما يتسبب في إزعاج قاطني المنطقة علاوة على الخطر الداهم الذي يهدد سلامة الأطفال.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر تمويني برقم 16402 جنح قسم المنيا ضد المسؤول عن المخزن، وضبط ومصادرة 24500 علبة سجائر و480 عبوة من مستلزمات التدخين الأخرى قبل طرحها للبيع مؤكداً على أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات.

وأكد وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من خلال مفتشي الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم .