شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان» و«اليونيسف» ينظمان ورشة عمل لدعم وتمكين شباب الجامعات في العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور فزلول حقي نائب ممثل اليونيسيف في مصر ،فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للسكان لقيادات المنظمات الطلابية، في إطار خطة عمل مبادرة شباب مصر، التي تتم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .

وقال الدكتور طارق توفيق إن الشباب يلعبون دورا مهماً في توعية المجتمع بما يواجهه من مشكلات؛ فهم عناصر فاعلة تساعد على البناء وتحقيق ما يتطلع إليه المصريين للعيش برفاهية، مشيراً إلى أن «مبادرة شباب مصر» تقوم بتدريب وتأهيل هؤلاء الشباب على مهارات التواصل والتثقيف المجتمعي وذلك في إطار ما تحرص عليه مصر من اهتمام بالشباب، وإِشراكهم في جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

ومن جانبه أشار الدكتور فزلول حقي نائب ممثل اليونيسيف في مصر «أن يونيسف مصر تقوم بدعم المبادرة منذ إطلاقها والتى من أهم أهدافها نشر ثقافة التطوع في مصر ورفع قدرات المتطوعين ... وبالنظر إلى المستهدفات والأفكار الإبداعية التي تم عرضها اليوم من الشباب نرى جليا مدى شغفهم في التغيير الإيجابى وهو مؤشر على أننا على المسارالصحيح» .

وشارك في ورشة العمل من الإتحادات الطلابية كل من، الإتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt)-الإتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)- الإتحاد المصري لطلاب العلاج الطبيعي (EUPTS)-الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثى التخرج (ENNSSA)، حيث تم مناقشة خطة التثقيف المجتمعي في 25 جامعة و18 محافظة والتي تستهدف الوصول إلى 150 ألف شاب وولي أمر في القرى الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف والتضامن لمساعدة الأسر على التكيف والتعامل مع المتغيرات المجتمعية ومعرفة سلوكيات النظافة والوقاية من العدوى، وأيضاً لرفع الوعىي وتعزيز السلوكيات المجتمعية وأساس التربية الإيجابية لتجنب انتشار العنف.

من جانبهم أكد طلبة المنظمات على أهمية الاستفادة من التدريب الذي تم من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف تحت رعاية المجلس القومي للسكان، حول مهارات التواصل والتثقيف المجتمعى وكيفية استخدام الرسائل الأساسية المشتركة بين الفئات العمرية المختلفة مثل الحماية من العدوى والعناية بالنفس والتغذية السليمية والتواصل بين الأبوين والاستخدام الآمن للإنترنت وطرق المتابعة والتقييم وكيفية إدارة ولتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي والمنصات الإلكترونية لنشر المعلومات التثقفية وإنشاء محتوى فعال يطور مهاراتهم الشخصية خلال الجدول الزمني المحدد لانشطة المبادرة والوصول لأكثر من مليون مشاهدة .

جدير بالذكر أن 75 من الطلبة المدربين والمؤهلين، نجحوا في تدريب أكثر من 6000 طالب وطالبة ضمن البرنامج التدريبى لطلبة الجمعيات الطلابية والذى تم من خلال ويبنار «محاضرة مباشرة عبر الإنترنت»، لبناء قدرات الطلبة المتطوعين في التثقيف الإيجابى ورفع الوعى لدى الشباب والأباء بالقضايا السكانية ذات الأولوية الوطنية.

وقد أنشأت منظمة ENNSSA جوجل classroom باستخدام المادة العلمية الموثقة وذلك للوصول إلى عدد أكثر من طلاب كليات التمريض على مستوى الجمهورية إيمانا بأهمية العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة بين الأقران .

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واستكمالا لأنشطة المبادرة؛ تم التواصل مع أكثر من 22 جامعة حكومية من قبل المجلس الأعلى للجامعات لدعم دور الشباب والاستفادة من قيمتهم المضافة من خلال انخراطهم بفاعلية كمثقفي أقران ومحدثين للتغيير بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم المحلية، وسوف تساهم إدارة المبادرة بدعم فرق التوعية في الجامعات المشاركة لنشر ثقافة الوعي والوقاية من الأمراض والأوبئة والحد من انتشار المشاكل الاجتماعية مثل العنف ضد الأطفال ويالوصم والتميز ضد العاملين بالقطاع الصحي.