شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سمسطا: إعدام مواد غذائية بالظهير الصحراوي وتحرير 12 مخالفة بيئية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مجلس ومركز ومدينة سمسطا، إنه قام بالمرور المفاجئ على المخابز بدائرة مركز ومدينة سمسطا للوقوف على تطبيق الاشتراطات الصحية لتصنيع رغيف الخبز بالتنسيق من ادارة التموين والصحة وشئون البيئة، وأسفر المرور عن ضبط 12 مخالفة بيئية و7محاضر مخالفات نقص وزن رغيف الخبز و8 مخالفات عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وشدد على العاملين بارتداء الكمامات وضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لتداعيات فيروس كورونا.

وأشار «سيف» إلى أنه تم المرور على محلات بيع الاغذية المجمدة ومحلات بيع الاعلاف والمطاعم وتم سحب عينات اغذية لفحصها بمعامل وزارة الصحة وتم الاطلاع على الشهادات الصحية للعاملين، وتحرير عدد 25 محضر متنوع ما بين (عدم نظافة المكان وعدم وجود بيان أسعار) وتم إعدام عدد 15 كرتونة شيبسي وعدد 200 كجم ملح غير صالح للاستخدام الآدمي وضبط وإعدام كميات كبيرة من اللبن (غير صالح للاستخدام الآدمي) يتم تجميعه من المنازل في براميل بلاستيك بمخالفة الاشتراطات الصحية.

وأضاف أنه تم إعدام المواد الغذائية والمضبوطات بالمدفن الصحي بالظهير الصحراوي تحت إشراف صحي ويتم نقل المضبوطات بسيارات الوحدة المحلية.

ولفت رئيس المدينة، إلى أن حملات رفع الاشغالات بشوارع المدينة أسفرت عن مصادرة بعض المهمات التي تعوق الطريق وإزالة أرصفة مخالفة (إشغال طريق) وإزالة سلالم مخالفة لخط التنظيم ويعوق الطريق، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تأتى لتدبير أماكن للباعة الجائلين خارج الأماكن شديدة الازدحام ولتيسير الحركة المرورية ونقلهم بجوار جمعية هندفا الزراعية وحفاظا على حياة تلاميذ المدارس الابتدائي وطلبة المدارس الثانوية وتم عمل ممشي بشارع الساحة الشعبية لحماية التلاميذ من مركبات التوك توك وعمل بوابة لمنطقة مجمع المدارس لمنع دخول مركبات التوك توك وسيارات الاجرة منعا لمضايقة الطلبة بمنطقة المدارس، فضلا عن تركيب مطبات آمنة وقانونية بالشوارع الرئيسية بالمدينة وأمام المدارس، وقال إنه تم زراعة وتجميل الطريق الدائرة بمدينة سمسطا منعا لإلقاء القمامة بجوانب الطريق والقضاء على تراكمات القمامة بهذه المنطقة.

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