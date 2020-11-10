شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان يطلق التيار الكهربائي تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمستشفى بنها التعليمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، التيار الكهربي من محطة محولات مدينة بنها، لمستشفي بنها التعليمي، ثم تفقدها تمهيدا لتشغيلها تجريبيا وإدخالها الخدمة لإستقبال المرضى، وذلك بمرافقة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والمهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والدكتورة امنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى.

جدير بالذكر أنه جاري تطوير مستشفي بنها التعليمي بالكامل وإنشاء مبني جديد يشتمل يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج اليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة بتكلفة إجمالية تتخطي 260 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفي التأمين الصحي ومستشفى الاطفال التخصصى وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم على المستشفي بعد إفتتاحه.

وأضاف المحافظ، أن المستشفي مصمم على أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة وذلك نظرا لدقة وأهمية العمليات الجراحية واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى.

محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي لمستشفى بنها التعليمي بعد تطويره

محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي لمستشفى بنها التعليمي بعد تطويره

محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي لمستشفى بنها التعليمي بعد تطويره

محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي لمستشفى بنها التعليمي بعد تطويره

محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي لمستشفى بنها التعليمي بعد تطويره

محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي لمستشفى بنها التعليمي بعد تطويره