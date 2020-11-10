شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة عربة كارو تلقى مخلفات في شارع بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمه مطاردة الباعد الجائلين والاشغالات في شوارع الحى للعمل على رفع منظومة النظافه حيث تم ضبط عربه كارو بشارع ١٣٥ تقوم بالقاء المخلفات وتشويه المظهر العام الامر الذي يعمل على انهاك الاجهزه التنفيذيه لاداء اعمالها في اعمال النظافه وتم التحفظ على العربة واتخاذ الإجراءات القانونية.

لافتا إلى تكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأضاف رئيس الحى انه يتم الان متابعة استكمال مراحل الرصف والتطوير بشارع مزرعه البط وذلك بتسويه التربه ورفع الاتربه كما تابعت اعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخليه بشارع محمد بسيونى بمدينه الوحده الجديدة.