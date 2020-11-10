شكرا لقرائتكم خبر عن 28 سفينة إجمالى الحركة اليوم بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفه 3سفن حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة. وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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