شكرا لقرائتكم خبر عن طرق مكافحة «النيماتودا» في ندوة بـ«زراعة الإسكندرية» 19 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، أن المديرية ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالتعاون مع معهد الإرشاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، تنظم ندوة بعنوان «التوصيات الإرشادية المتعلقة بطرق مكافحة النيماتودا لزراع الفاكهة بمحافظة الإسكندرية»، الخميس ١٩ نوفمبر الجارى.

وأوضح «زكى» لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن «النيماتودا تعد من أخطر الآفات التي تصيب النباتات، ومن أهم علامات الإصابة بها ظهور نباتات متقزمة ذات أوراق خضراء مصفرة منتشرة في مناطق وبقع داخل الزراعات، وصغر حجم الثمار على النبات، وظهور نقص العناصر على النموات الحديثة داخل الزراعات، وكذلك ظهور الذبول على النباتات المصابة، وظهور البقع الميتة على المجموع الخضري حتى موت النبات كلية في حالة الإصابة الشديدة.

وفى سياق متصل، كرم وكيل الوزارة، بحضور مديري العموم بالمديرية، العاملين بإدارة خدمة المواطنين وإدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنحهم شهادات تقدير، نظرا لما قدموه من جهود واضحه في عملهم ودقة وسرعة الرد على جميع المكاتبات الواردة إليهم وحصولهم على خطابات شكر وتقدير لتميزهم في العمل من المهندس رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.