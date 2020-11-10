شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى 14 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية والأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية، ونقدم مواعيد الدروس لطلاب تلك المراحل عن الفترة من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 لطلاب المرحلة الابتدائية، وإعادة برامج المرحلة الإعدادية يوم السبت 14 نوفمبر 2020.
مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية:
مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.. اضغط هــــنــــــــــا.
مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.. اضغط هــــنــــــــــا.
مواعيد دروس الصف السادس الابتدائى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.. اضغط هــــنــــــــــا.
مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية:
مواعيد دروس الصف الأول الإعدادى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.. اضغط هــــنــــــــــا.
مواعيد دروس الصف الثانى الإعدادى من الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.. اضغط هــــنــــــــــا.
مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.. اضغط هــــنــــــــــا.
بدأت قناة مدرستنا التعليمية تقديم البرامج التعليمية يوم 18 أكتوبر الماضى، وتقدم البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وأيضًا المرحلة الإعدادية عبر القمر الصناعى نايل سات عبر تردد 12303-- الاستقطاب أفقي -- ومعدل الترميز 27500 -- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
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