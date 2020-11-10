شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 97 ألف طن خردة وزيت «معدني» وعباد شمس رغم الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، الثلاثاء، شحنات كبيرة من القمح والذرة والخردة وزيت عباد الشمس والزيوت المعدنية على متن سفن تمكنت من دخول الميناء رغم صعوبة الطقس في المحافظة.

وقال الدكتور رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الميناء، في تصريحات صحفية، إنه تم استقبال السفينة SBI Y Okham وعلي متنها 58 طن ذرة والسفينة Sea Brile على متنها 24 ألف طن قمح والسفينة Swan.River وعلي متنها 40 ألف طن حديد خردة السفينة ym Miranda مالطية الجنسية على متنها 51 ألف طن زيت معدني والسفينة Med Arctic مالطية الجنسية على متنها 6 آلاف طن زيت عباد الشمس.