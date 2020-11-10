شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة لصفايات الأمطار بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، الحملة التي شنها لتنظيف شوارع المدينة وصيانة صفايات الأمطار بكافة الشوارع تحسبا لسقوط الأمطار وسرعة تصريفها. كما شدد بالتواجد الدائم خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية وتواجد الجميع وفرق العمل الخاصة بأعمال كسح المياه من كافة مناطق المدينة للعمل على كسح مخلفات الأمطار بشوارع المدينة، وقال إنه جاري العمل بحضور جميع العاملين بالمدينة ونواب رئيس المدينة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة كمدينة سياحية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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